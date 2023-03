Vognmand kalder ny overenskomst "ekstrem"

Endelig skal arbejdsgiverne indbetale 2 procent mere i pension af den nuværende pensionsindbetaling. Denne går fra 8 til 10 procent per 1. juni 2023. Medarbejdernes bidrag til pensionen bliver samtidig sat ned fra 4 til 2 procent.



- Med til at holde inflationen kørende

Transportvirksomheden ESIG Transport i Brørup har 30 primært danske chauffører. Her er ejer Viggo Esig Andersen ikke begejstret for den nye overenskomst.

- Det er voldsomt, og det er en ekstrem høj stigning. Jeg forstår godt, at der er chauffører, der virkelig har brug for pengene. Men vi vil også gerne holde inflationen nede. Der havde vi nok håbet, at det var lidt mere moderat, for det her er jo med til at holde inflationen kørende, siger Viggo Esig Andersen.