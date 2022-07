Voldsomt fald i nye studerende på velfærdsuddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet har indtil videre offentliggjort udvalgte dele af optagelsestallene for 2022, der omhandler sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen samt de natuvidenskabelige STEM-fag, der omfatter IT og ingeniøruddannelserne. Derudover er et overblik over uddannelsesoptaget 2022 blevet offentliggjort.

De fuldstændige tal, oversigten over ledige studiepladser og adgangskvotienter bliver offentliggjort ved midnat onsdag.

Størst fald blandt sygeplejerskestuderende

Ifølge et netop udgivet notat er i alt 11.812 personer blevet optaget på det, ministeriet kalder "de fire store velfærdsuddannelser". Det er 1.929 færre end 2019 og svarer til et fald på 14 procent.

Størst fald har der været på sygeplejerskeuddannelsen, der er gået tilbage med 18 procent. Det er 711 færre optagne sammenlignet med 2019.

Jesper Petersen forklarer blandt andet faldet i ansøgere og optagne sygeplejersker med, at nogle uddannelser anses som finere end andre.