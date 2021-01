Vuggestue ramt af britisk coronavariant – nu vil kommune teste ansatte en gang om ugen

Flere danske daginstitutioner er lige nu ramt af den særligt smitsomme coronavariant B.1.1.7.

Eksempelvis er 11 ud af 15 medarbejdere i daginstitutionen Krystallens Vuggestue i Vejle blevet testet positive, mens en forælder også er bekræftet smittet.

Ingen børn er dog ramt endnu.

Men nu begynder Vejle Kommune at teste samtlige ansatte i daginstitutioner en gang om ugen. Det fortæller sundhedschef i kommunen, Diana Krogstrup.



- Vi begynder at teste alle medarbejdere i alle vores daginstitutioner. Det er temmelig mange, men vi starter fra næste uge, siger hun til TV 2.

KL: Skru op for lyntest

Opgraderingen kommer, efter formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), meldte ud, at landets 98 kommuner fremadrettet vil skrue markant op for brugen af de såkaldte lyntests.

KL-formanden og alle landets borgmestre blev nemlig onsdag af justitsminister Nick Hækkerup (S) orienteret om, at der er mange flere lyntests hos de private udbydere end tidligere oplyst.

Og det er netop en af den slags private firmaer, der skal stå for testningen i Vejles institutioner.

- Vi er i dialog med Carelink. Der har vi afleveret lister over, hvilke institutioner det drejer sig om, og så laver de en køreplan, fortæller Diana Krogstrup.

Kunne have testet tidligere

Ifølge sundhedschefen har det dog allerede inden udmeldingen fra Kommunernes Landsforening været muligt at teste flere ansatte i daginstitutionerne.

Men selvom det har været drøftet at hyre et privat firma til at foretage prøverne i Vejle Kommune, har kommunen været tilbageholdende, fortæller Diana Krogstrup:

- Det har været ud fra et forsigtighedsprincip, at man har ventet med at bruge dem, til vi vidste, hvor effektive de er. Vi skal jo ikke have folk, der render rundt og med falsk negative tests.

Samtidig understreger hun, at de ansatte har haft rig mulighed for at blive testet – blandt andet i det faste testcenter i Vejle.