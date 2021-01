'X Factor'-dommer dybt berørt – her er hele 17-årige Julies historie

Sangen handler for hende om, at man ved, at ens forhold til sig selv kan blive bedre, når man bliver ældre. At man godt kan lære at acceptere sig selv på et tidspunkt.



Derfor var det oplagt, at det var den sang, hun skulle synge, når hun tog det – for hende – enorme skridt og stillede sig op til bedømmelse og skue foran dommerne i 'X Factor'.

- Jeg har nærmest ikke været ude af af huset i to år, så det er virkelig stort for mig, siger Julie Konstantin i dag om sin optræden.

Selvom hun rystede og en enkelt gang af nervøsitet måtte stoppe under sin audition, er det et bevis for hende på, at hun er på vej i den rigtige retning.

Vil give andre håb

- Fantastisk. Wow, sagde Oh Land, hvis øjne var blevet blanke under sangen.

Hun forstod godt det budskab, som Julie Konstantin leverede med teksten. At Julies fortolkning af sangen handler om, at man er håbefuld på sine egne vegne.

Julie Konstantin opfattede nærmest ikke dommernes positive ord, fordi hun var så nervøs. Men hun er glad for, at Oh Land forstod hende.

Derudover håber Julie Konstantin, at andre unge vil se hendes optræden og forstå, at ens udfordringer eller diagnose ikke er statisk. Det kan godt blive bedre.

- Jeg vil gerne vise, at der er lys på den anden side. Det hele kan ligne lort, ligesom det gjorde for mig, men alligevel kan man overvinde sig selv og gøre noget godt. Det håber jeg, at de vil se, siger hun og tilføjer:

- Nogle dage har jeg selvfølgelig tænkt: "Åh nej, min audition kommer i fjernsynet". Jeg får tanken om, at mine gamle klassekammerater vil grine af det. Men jeg har lært at sige til mig selv, at det bare er en tanke. Det er ikke virkelighed, siger hun.

Julie Konstantin er klar til at komme videre med sit liv og begynder snart på uddannelse som mediegrafiker. Hun drømmer også om at leve af musikken en dag.

- Jeg vil gerne lave musik, der når ud til nogle, som kan bruge det. Jeg ved, hvor meget det kan betyde, siger hun.

