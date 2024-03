'X Factor'-eventyr har været en kæmpe omvæltning for stille efterskolelærer

'X Factor’-frie zoner

Derfor lagde hun en ny strategi i samarbejde med produktionen på ’X Factor’: Weekenderne skulle være ’X Factor’-frie zoner.

- Jeg har fundet ud af, at jeg bare har brug for at sove og slappe af, siger hun.

I stedet for ’X Factor’-samtaler brugte Helene Frank og hendes kæreste lørdagen efter andet liveshow på at se en ny 'Star Wars'-serie, og søndag spillede hun 'The Sims' hele dagen i sit hjem uden for Haderslev, inden hun tog til Brøndby dagen efter.

- Jeg er en meget stille og rolig person, og jeg har brug for meget tid for mig selv og at dykke ind i min egen verden. Men så er jeg også virkelig til stede, når jeg er et sted, forklarer hun.