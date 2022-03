Zelenskij takker Lego i tale til Folketinget

I sin tale til Folketinget tirsdag sente Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, en særlig tak til flere danske virksomheder.

- Tak til Mærsk, Vestas, Lego og Carlsberg for at have stoppet jeres forretning i Rusland, sagde den ukrainske præsident.

Udover de fire danske virksomheder takker Volodomyr Zelenskij også DSV, Jysk, Arla Foods og mange andre.

Samtidig har han en opfordring til virksomhederne:

- Jeg må bede jer ikke stoppe, I skal fortsætte med at træffe de svære, vigtige beslutninger, siger han.