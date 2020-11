Hun skabte et skjold for at beskytte sig selv og talte ned til dagen, hvor hun endelig blev fri

Mine forældre trænede mig hele tiden, mens jeg voksede op. Min hjerne brugte lang tid på at lære, hvordan den skulle styre min krop. Jeg kunne gå, før jeg kunne kravle. Men det er vigtigt for hjernen at have krydsrelationer for at træne arme og ben ved at kravle, så jeg lærte at kravle som toårig. Jeg gik også til svømning og fysioterapeut. Mor og far fik mig også til at gå på kantstene og hoppe på line under leg, så jeg opdagede sjældent, at vi faktisk trænede og ikke bare legede.