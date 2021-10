Afstemning: Hvilken syd- og sønderjysk borgmesterkæde er flottest?

Kongekronen, sceptre og diademer.

Historisk set findes der flere smykker, der udviser en form for magt eller status. Det samme gør borgmesterkæden, der gives til den valgte borgmester i kommunen.

Og nu kan du være med til at bestemme, hvilken af borgmesterkæderne fra Syd- og Sønderjylland, der er flottest.

- Borgmestrene har jo eksisteret i mange århundreder, men man har aldrig haft et magtens smykke, som markerer borgmesterens værdighed indtil 1900-tallet i Danmark, og da var det nok sådan, at kæden var ledig og ikke knyttet til et andet embede, siger inspektør ved Museum Sønderjylland, Mikkel Leth Jespersen.