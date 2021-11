Alt er åbent i “præsidentvalget" viser ny måling

Eva Kjer Hansen: Vi har et stærkt hold

Eva Kjer Hansen så gerne, at hun lå højere i meningsmålingen, men hun pointerer også, at det i sidste ende er valgdagen, det handler om. Og så peger hun på en anden ting, som, hun mener, er til hendes egen fordel.

- Venstre står med et rigtig stærkt hold, og jeg tror, stemmerne fordeler sig mere ligeligt på hele holdet i modsætningen til tidligere, siger hun.

Og selvom hun gerne så, at hun stod til mere end de 18 procent, så lader hun sig ikke slå ud af det.

- Tværtimod. Det gør netop, at vi kaster os ekstra ind i valgkampen, og så skal vi have overbevist de 25 procent "ved ikke" om, at vi er det rigtige valg for dem. Vi kommer til at deltage i et utal af møder, og vi har gode snakke med folk. Jeg tror, at det er dét, der kan gøre den store forskel. At vi snakker med vælgere og besvarer deres spørgsmål, siger hun.