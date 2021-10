Borgmester tjener mere end statsministeren

Som statsminister for de knap seks millioner danskere tjener Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) 1,6 millioner kroner om året.



Hun må dog se sig slået på lønsedlen af seks af landets 98 borgmestre. Blandt andre Koldings Jørn Pedersen (Venstre). Han hæver en årsløn på 1.718.715 kroner, når man regner alle hans indtægter sammen. Det placerer ham på en femteplads på listen over samtlige danske borgmestres lønninger.

Jørn Pedersen anerkender dog ikke præmissen om, at han tjener mere end statsministeren.

Han synes, det lyder som en underlødig overskrift, for i Folketinget har ministre ifølge Kolding-borgmesteren mere i pension, eftervederlag og gratis rejser end en borgmester.

- Når det så er sagt, er lønnen ikke afgørende for, om jeg er borgmester. Hvis den virkelig var, havde jeg jo valgt at genopstille i stedet for at gå ud i det uvisse med, hvad jeg i fremtiden får i løn, siger Jørn Pedersen, som endnu ikke har fundet et nyt job efter nytår, hvor han ikke længere iklæder sig borgmesterkæden i Kolding.