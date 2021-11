Brugte valgplakater bliver genfødt som lamper

Og ifølge Andreas Petersen, der ejer Relife Studio sammen med sin partner Christine Hansson, giver det god mening at genanvende netop valgplakater.

- Valgplakater er på mange måder et udskældt produkt, som mange mener, er et kæmpe miljøsvineri. Det er bare ikke helt rigtigt, så længe de laves af et produkt, der kan genanvendes. Derfor er det fuldstændig vanvittigt at brænde et materiale af, der har en god genanvendelseseffekt, siger han.

Ikke nødvendigvis et miljøsvineri

Andreas Petersen fortæller, at der findes tre typer af valgplakater. Det er desværre kun de valgplakater, der er trykt direkte på såkaldt kanalplast, der kan genanvendes, da det er et "rent produkt", som han kalder det.

Derfor opfordrer Relife Studio landets politikere til at købe deres valgplakater i en ren form, for så er det ikke et så stort et miljøsvineri, som det bliver gjort til. Det sparer kommunerne også penge på i sidste ende.

- Kommunerne plejer at give penge for at komme af med deres kanalplast, og vi skal ikke have noget for det, så man kan sige, at det vinder vi alle sammen på - også borgeren, siger Andreas Petersen.