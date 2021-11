Byrådsmedlem fik trusler på pizzabakke

Efterforskningen har ført til, at en 66-årig mand fra lokalområdet er blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven ved at have truet en folkevalgt politiker og er blevet afhørt til sagen.

Den 66-årige erkender, at han dels har ringet til kommunalpolitikeren, dels har skrevet på en pizzabakke og klistret den på politikerens postkasse. Men den sigtede afviser dog, at der har været tale om trusler eller dødstrusler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse uden at sætte navn på byrådsmedlemmet.

Borgmester Thomas Andresen, Venstre, havde ikke hørt om truslerne, da TV SYD kontakter ham ved 17.30-tiden.

- Det er helt utilstedeligt med trusler. Vi skal beskytte de, der tager aktivt del i demokratiet, og overgreb mod politikere skal straffes hårdt, siger Thomas Andresen.

Truslerne i Aabenraa er det andet overgreb mod et byrådsmedlem inden for det seneste døgn.

Rude knust hos byrådsmedlem i Varde

Tirsdag aften blev der kastet store sten mod den socialdemokratiske byrådspolitiker Sandie Eis Ravns stuevinduer i Varde by. Det fortæller jv.dk

De voldsomme stenkast, der knuste begge ruder, vækkede hendes mand og børn, der netop var gået i seng, mens hun selv var på vej hjem fra byrådsmøde.