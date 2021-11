DF-formand håber på tåleligt resultat

Dansk Folkeparti kommer til at gå tilbage ved kommunalvalget.



Det siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, da han tirsdag eftermiddag afgiver sin stemme på hjemmebanen i Thyregod.

- Der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti går tilbage i forhold til resultatet for fire år siden.

- Det har vi vidst hele vejen igennem, at sådan vil det være, siger han.

De dårlige sager har stået i kø for partiet. Det gælder eksempelvis profilen Morten Messerschmidt, der blev dømt i byretten i en sag om svindel med EU-midler.

Senest blev profilen Martin Henriksen fyret fra sit job i partiet efter kritik af partistifter Pia Kjærsgaard.

Det har givet partiet modvind i meningsmålingerne.

- Afgørende at vi kan holde fast i den gejst, der er derude

Ved kommunalvalget for fire år siden lykkedes det partiet at vinde en borgmesterpost på Læsø ved valget i 2017.



Borgmesteren, Karsten Nielsen, skiftede dog senere til partiet Venstre.

Denne gang gør partiformanden sig ingen forhåbninger om at kunne vinde borgmesterkæder.

- Det afgørende er, at vi kan holde fast i den gejst, der trods alt er derude og få et tåleligt resultat, så der er noget at bygge videre på bagefter, siger Kristian Thulesen Dahl.

Et tåleligt resultat er ifølge partiformanden et resultat, hvor partiet opnår repræsentation i de fleste af landets 98 kommunalbestyrelser.

- Definitionen på et godt valgresultat er, at partiet får repræsentation i de fleste byråd, så vi fortsat er et landsdækkende kommunalt parti.

- Således at når vi samles, så kan vi få input fra alle dele af landet. Det, synes jeg, er vigtigt ved det her valg.

Genopbygningsarbejdet fortsætter efter valget

Når valget er overstået skal der ifølge Kristian Thulesen Dahl igangsættes en evaluering.

Hvad der skal ske, hvis partiet ikke opnår et - set med partiformandens øjne - tåleligt valgt, er uklart.

- Det afgørende for mig er, at vi kommer fornuftigt ud af det her kommunalvalg og fortsætter det genopbygningsarbejde, vi har påbegyndt, siger han.

Én ting er ifølge formanden klart - det er for tidligt at skrive partiets nekrolog.

- Der er mange, der gennem de seneste par år har prøvet at skrive en nekrolog over Dansk Folkeparti.

- Det bedste i den her valgkamp har været at se den trodsreaktion, der har været ude i baglandet. At man ville vise, at Dansk Folkeparti er sprællevende. Vi er her, og vi skal huskes. Det er jeg meget stolt af.