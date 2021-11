Er du i tvivl - tag kandidattesten her

Hvis du stadig er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, så kan du med fordel tage kandidattesten.

Det er dog vigtigt at huske på, at testen kan bruges til at forberede dig på at stemme til valget. Den kan ikke fortælle dig, hvem du skal stemme på, men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, der matcher med dine politiske holdninger. Og vi anbefaler, at du efter testen læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar.

Tag kandidattesten her.