Et brækket ben kan blive Jacobs redning i valgkamp

Een ulykke kommer sjældent alene. Det ved Jacob Silberling Knudsen fra Kolding bedre end de fleste. For nogle måneder siden var han udsat for et voldeligt overfald. Efter overfaldet kunne han ikke støtte ordentligt på sit højre ben. Han kunne ikke stole på det, og det kunne give efter uden varsel. Og for nylig gik det galt igen.

- Pludseligt gav mit højre ben efter, så jeg faldt halvanden meter ned i nogle havemøbler. Desværre sad mit venstre ben fast i gelænderet, og det brækkede to steder, fortælleren han fra sotte-lænestolen, hvor han tilbringer det meste af sin vågne tid.

Lænket til stolen

Alle viderværdighederne kommer lige midt i en valgkamp, som den konservative byrådskandidat ellers havde glædet sig til. Nu kan han sidde med opløftede ben og nedtrykt sind i sin lænestol og nyde synet af sine brochurer, visitkort og andet valg-materiale, som han ikke kan komme ud og aflevere.

- Jeg har også måttet melde afbud til vælgermøder og andre arrangementer, for jeg må slet ikke støtte på hverken det ene eller andet ben, fortæller han. Og det kommer til at stå på i flere måneder.

Satser på sociale medier

Han forsøger nu at kompensere ved at være på de sociale medier så meget som muligt.

- Det bliver svært, men jeg gør det så godt, som jeg kan og håber det bedste.

Karina Kasiara-Pedersen er lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Hun har forsket i, hvad der bevæger vælgerne. Og Jacob Silberling Knudsens sag er ikke tabt.

- Vi kan se, at jo flere følgere man har, jo flere stemmer får man. Der er dog en udfordring. Man skal jo ud over venner og familie, og det er også en udfordring, at valgkredsen er kommunen, og han skal ramme de vælgere, der bor i kommunen, fortæller Karina Kasiara-Pedersen.

- Han har også masser af tid til at gå i dialog med vælgerne, fortsætter hun.

Jacob Silberling Knudsen er nummer fire på den konservative liste, og der sidder ikke i det nuværende byråd en eneste konservativ. Så det var i forvejen op ad bakke. Men den hårdtramte mand er optimist.

- Jeg tror alligevel, at jeg har en chance med den fremgang, vi (De Konservative. red) har i hele landet. Vi får et meget spændende valg i Kolding, og jeg håber det bedste, fortæller Jacob Silberling Knudsen.