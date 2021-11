Far og søn indtager byråd sammen

Han fortæller, at han var rigtig glad for, at hans søn besluttede sig for at stille op - ikke mindst for hans parti, Borgerlisten i Tønder - og han har høje forventninger til sin søn.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at han påtager sig et ansvar. Og jeg tror, det er lærerigt for ham at være med til debatter og at være opmærksom på sine egne holdninger, og lære at argumentere for dem, siger han.

Vælgermøder ved middagsbordet

Carl bor stadig hjemme, sammen med sin far, og derfor falder snakken også ofte på politik, når de sidder derhjemme og spiser aftensmad.

Faktisk så meget, at det for de øvrige familiemedlemmer til tider kan blive lidt meget.

- Politiken fylder meget derhjemme i de her dage. Min mor og søster glæder sig selvfølgelig over, at vi begge er blevet valgt ind, men de er også glade for at valgkampen er slut, siger Carl Thier Ørting Jørgensen.

Men selvom valgkampen er slut, så er det kun begyndelsen for far og søn, der nu skal sætte deres præg på byrådet i Tønder Kommune.

- Jeg glæder mig til at kæmpe for unge, og for klimaet, og jeg ser frem til at gøre det ved min fars side, siger Carl Thier Ørting Jørgensen.