Tirsdag er dagen, hvor du skal træffe dit valg om, hvem du vil stemme på til dette års kommunal- og regionalvalg.

Er du stadig i tvivl? Så kan du tage vores kandidattest og blive klogere på, hvilke kandidater, du er mest enig med.

TAG KANDIDATTESTEN TIL KOMMUNALVALGET HER.



TAG KANDIDATTESTEN TIL REGIONSVALGET HER.

Testen er lavet i et samarbejde mellem TV 2-regioner, TV 2 Danmark og flere lokale regionale og lokale dagblade for at give dig den mest lokale kandidattest, der vedrører emner, som er specifikke for din kommune.