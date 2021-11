Har du sat dig ind i det "oversete valg"? Det er dit ansvar, siger ekspert

- Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er mere opmærksomhed på kommunalvalget. Der er mange vigtige beslutninger i regionerne, men det er ikke alle, som er opmærksomme på, at der er to valg, siger hun.



Tilbage er otte dage til valget mellem tusindvis af kommunalkandidater og nogle hundrede regionskandidater, hvor flere også opstiller til kommunalvalget.

Professor i statskundskab Ulrik Kjær mener, at vi alle har et ansvar for at ryste op i regionernes ansvarsområder.

- Politikerne har et ansvar for at forklare, hvor meget politik der er i det, men vælgerne har også et ansvar for at efterspørge politikken hos kandidaterne, siger han.