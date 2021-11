Her er de mest populære kandidater i din kommune

Aabenraa er mest enig med Ester

I Aabenraa kommune er det Ester Esmarch, Kristendemokraterne (K), der har ligget i top tre flest gange.

- Jeg tænker, at min politik rammer ret godt, det folk gerne vil have. Så er det bare lige, om de også har modet til at stemme, efter det de faktisk ønsker sig, siger hun.

Og lige netop om en førsteplads i kandidattesten er lig med, at man har et kanonvalg foran sig, er svært at spå om.

- Jeg er bange for, at der er en del, der følger det parti, de plejer at stemme på, og Kristendemokraterne har ikke været stillet så stærkt op i Aabenraa de seneste valg, siger hun.