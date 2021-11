Hvad synes Venstre i Fredericia Kommune om høj ledighed? Hvordan vil Dansk Folkeparti i Billund Kommune sikre den grønne omstilling?

Hvordan vil kandidaterne til Region Syddanmark løse manglen på arbejdskraft på sygehusene?

Spørgsmålene er mange, og det er nogle af dem, vi har stillet spidskandidaterne i de 14 kommuner og to regioner i vores sendeområde.

Ligesom at kandidattesten kan være et godt værktøj til at blive klogere på, hvor du skal sætte dit kryds, har vi gennem de sidste par uger lavet en række valgdebatter, du kan se ganske gratis.

Dem kan du se her.