Kandidattest runder 1.000.000

Du kan bruge kandidattesten til at forberede dig på at stemme til valget. Den kan ikke fortælle dig, hvem du skal stemme på, men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, der matcher med dine politiske holdninger. Og vi anbefaler, at du efter testen læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar.



Og hvis du allerede har taget testen, kan det faktisk godt betale sig at tage den igen, for der kan være kommet nye kandidater til.

Der er også lanceret en kandidattest til regionalvalget, og den kan du tage her.