Kostgymnasium skal være rugekasse for talenter

Hvem skal uddannelsen henvende sig til?

Det borgerlige forslag kommer efter, at regeringen onsdag offentliggjorde, at der skal være mindst én ungdomsuddannelse i alle byområder med flere end 10.000 indbyggere, som i dag ikke har en uddannelse. Tanken er, at unge i mellemstore byer også kan tilbydes uddannelse tæt på der, hvor de bor.

Venstre vil dog gerne nå længere ud end blot de unge, der allerede bor i området.

- Det skal henvende sig til unge i hele landet. Hvis man gerne vil være med til at lave grøn omstilling i Danmark og på sigt være med til at skabe løsninger i vores store virksomheder, så skal man tænke, at Nordborg er stedet, hvor jeg skal uddanne mig, siger Ellen Trane Nørby, Venstre.

Socialdemokratiet vil dog i højere grad satse på at få uddannet flere faglærte lokale i området.

- Det, vi har brug for er, at vi kan uddanne faglært arbejdskraft. Alle vores virksomheder skriger efter faglærte. Hvis man kunne lave et kostskolemiljø på Nordals, hvor man havde de faglærte uddannelser, ville det være helt fantastisk, siger Jesper Kock (A).

Samarbejde med forskellige aktører

Bag det borgerlige forslag ligger også en tanke om, at uddannelsesinstitutionen skal samarbejde med andre aktører i kommunen som eksempelvis Nordborg Slots Efterskole, Danfoss Universe og forskellige industrivirksomheder.



Et samarbejde, som Universe Science Park sagtens kan se for sig.

- Vi vil rigtig gerne samarbejde med alle aktører, der vil begejstre børn og unge for naturvidenskab og teknologi. Og jeg kunne da forestille mig, at vores park kunne blive et nyt undervisningslokale for sådan en ungdomsuddannelse, siger Torben Kylling Petersen, der er administrerende direktør Universe Science Park.

I forslaget fremgår det yderligere, at science kostgymnasiet skal være et statsligt selvejende kostgymnasium i Nordborg med naturvidenskab, grøn omstilling og klima som sit fokus, og uddannelsen vil skulle have plads til 3-4 klasser på hver årgang.