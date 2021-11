Mavepuster til Venstres borgmesterkandidat i ny måling

En mavepuster til Venstre

Den store støtte til Erik Lauritzen (A) er dog ikke noget, som overrasker lokalredaktøren ved JydskeVestkysten i Sønderborg, Claus Rantzau Møller.

- Det er jo et ret markant resultat til den siddende borgmester, da 40 procent er ret meget i forhold til 24 procent til Ellen Trane Nørby (V). Det tror jeg, at hun synes er en mavepuster. Det er ikke overraskende, at borgmesteren får mest støtte, men der er alligevel en markant forskel mellem de to, siger han.

På trods af, at Ellen Trane Nørby i meningsmålingen er bagud, så er hun glad for resultatet.

- Jeg er glad for, at 24 procent allerede nu halvanden uge inden valget peger direkte på mig som borgmester. Det er et godt afsæt for en førstegangsopstillet, og det er jo første gang, at jeg stiller op som borgmesterkandidat, selvom jeg nu har boet i Sønderborg de seneste 17 år, siger Venstres borgmesterkandidat. Der er kun EN meningsmåling, der gælder, og det er valgresultatet, hvor alle 59.439 vælgere kan stemme, siger hun.

I meningsmålingen peger otte procent af de adspurgte, at de foretrækker Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk Parti som borgmesterkandidat.

Det er meget lavt ifølge Claus Rantzau Møller, og ifølge ham skyldes det synlighed.

- Jeg synes ikke, at Slesvigsk Parti og Stephan Kleinschmidt har været så tydelige i deres valgkamp.

Man skal huske på, at ved sidste valg fik Slesvigsk Parti opbakning af Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, og det mangler de også den her gang.

- Det er et meget lavt tal, så det må også være en mavepuster for ham, siger Claus Rantzau Møller.

15 procent har ikke besluttet sig

Af meningsmålingen fremgår det også, at der er 13 procent, som foretrækker en anden kandidat og 15 procent, som endnu ikke har besluttet sig. Det skal man også være opmærksom på siger Claus Rantzau Møller.

- Vi skal have det for øje. Jeg vil derfor understrege, at der er ingenting, der er afgjort endnu. Der er tydeligvis en del, som er usikre på, hvem de skal pege på, så der er jo stadig masser på spil og en masse, der kan nås endnu.

Claus Rantzau Møller fortæller, at der altid er en gruppe af mennesker, som beslutter sig i sidste øjeblik. En af udfordringerne kan være enigheden.

- Billedet i Sønderborg Kommune er, at politikerne er ret enige om tingene. Det kan måske gøre det svært for nogle at beslutte sig for, hvem de skal stemme på, og derfor beslutter sig i sidste øjeblik, siger han.

Her kan du blandt andet se de to borgmesterkandidater i aktion i TV SYDs kommunalvalgsdebat fra Tønder.