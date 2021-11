Milliondyr gave fra lokalsamfund afvist af byråd

Ikke noget behov

Et af de afgørende punkter i foråret var for byrådet, at fodboldklubben og andre, der vil bruge banen, skal gøre det ved at betale for det. En melding gruppen er uenig i, da den mener, at det måtte der være en anden løsning på, når de selv havde betalt banen.

Men banen skulle drives på samme vilkår som kunststofbanerne i Grindsted og Billund, hvor man som lokal fodboldklub er godkendt som en folkeoplysende forening, og derved kan man få rabat på brug af banen.

- Det ender det jo så med, at det rykker vi os faktisk på, og siger "okay, så betaler vi for at bruge banen", siger Gitte Holmgaard.

Men heller ikke dét viste sig at være godt nok, da byrådet i september vedtog næste års budget.

Her fandt man ikke de 100.000 kroner til driften af banen – forklaringen var bare en anden. Den lød på, at der ikke var et behov for endnu en kunststofbane i kommunen, og at der kan komme udgifter til en renovering i fremtiden.

- Det er jo det her, der gør, at man bliver så træt af det, for det handler om, at vi har arbejdet på det her i flere år med god støtte fra byrådet og forvaltningen, og så smækker de døren i, siger hun.

Dræber udviklingen

Borgerne i Vorbasse ser sig selv som en gruppe, der får tingene til at ske, og som vil være med til at udvikle byen.

- Det dræber udvikling og engagement. Vi kommer med alle midlerne, men hvor er projektledelsen henne? Hvis man vil samarbejdet, så skal man afsætte ressourcer til det, lyder det fra Gitte Holmgaard.

Det kan Per Nyhus fra Dansk Folkeparti godt forstå. Han er formand i Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Han og resten af partiet sidder uden for næste års budget, blandt andet på grund af den manglende støtte til kunstgræsbanen. Tirsdag aften kaldte han sagen ’forfærdelig’ i TV SYDs valgdebat i Lego House.

- Det er så torskedumt, at vi har holdt to møder i Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Kulturudvalget. Vi har sendt signaler til ildsjæle derude, og så vælger vi at takke nej for 100.000 kroner. Det kommer til at danne præcedens fremadrettet, lød det.

Stephanie Storbank, der sidder for bordenden i Unge- og Kulturudvalget for Venstre, holder fast i, at det var den rigtige beslutning at sige nej, men hun erkender, at processen skulle have været bedre.

- Jeg fortryder, at der er nogle borgere, der føler, at de er blevet misledt eller misforstået, og at vi ikke har taget os ordentligt af dem, for det er enormt vigtigt for mig, at vi anerkender dem, vi har, lød det til valgdebatten.

Ønske for fremtiden

Gitte Holmgaard lægger vægt på, at hun og de andre i Vorbasse normalt har et godt samarbejde med kommunen og gerne ser, at samarbejdet fortsætter, men med klarere kommunikation, så de kan få brugt situation konstruktivt.

- Jeg vil ønske, at man står ved det, man har besluttet, og man politisk er tro med de beslutninger, man har taget i sine udvalg, siger hun og tilføjer:

- I min optik skal lokaludvikling blandt andet ske ved, at politikerne sætter rammerne for udviklingen, at de følger op økonomisk og er projektledere, siger hun.