Nu er byrådet i Fanø på plads: Konservative ude i kulden

De konservative er skuffet

Ude af konstitueringen er altså de tre fra Det konservative Folkeparti med Christian Lorenzen i spidsen.

- Vi fastholder en 8-3 konstituering, siger Frank Jensen.

De konservative byrådsmedlemmer ville gerne have været med, men forlangte en formandspost for et af udvalgene.

- Det er jo sådan set et fair ønske. De har haft et godt valg med fremgang, men vi kunne ikke blive enige med dem om deres ønske, siger Frank Jensen.

Det skuffer de tre.

- Vi har tilbudt Frank Jensen en 11-0 konstituering og dermed en helt bred aftale, men vi har her til aften fået at vide, at det ønsker man ikke. Det er vi ærgerlige over, men sådan er spillets regler, siger de konservatives spidskandidat Christian Lorenzen.

Konstitueringen består derfor af fire fra Det Radikale Venstre, to fra Venstre, en fra Enhedslisten og en fra Socialdemokratiet. Kun Erik Nørreby (V) og Johan Brink Jensen (A) har erfaring med byrådsarbejde på Fanø.