Nytilflyttede borgere kan miste stemmeretten

De borgere, som inden for de seneste dage er flyttet til en ny kommune eller region, skal forvente at blive afvist ved det lokale valgsted.



Alle, der registrerer deres flyttedato i dagene mellem 10. og 16. november - altså en uge før valget - mister nemlig retten til at stemme ved valget tirsdag. Det drejer sig omkring 5000 borgere, skriver DR.

Men de regler skal laves om. Det mener et bredt flertal i Folketinget, som vil lægge pres på indenrigsminister Kaare Dybvad (S) for at få ham til at se på reglerne.

Det er både Enhedslisten, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, der ønsker, at ministeren ser på en ændring.

Kaare Dybvad udtaler til DR, at han ønsker så mange som muligt får mulighed for stemme.

- Jeg deler derfor den ærgrelse, vælgere må føle, når de som følge af flytning så tæt op mod valgdagen ikke kan nå at blive optaget på valglisten i deres nye kommune.

Alligevel er der ikke planer om at ændre praksis, oplyser ministeriet. I stedet bør kommunerne vejlede deres borgere om, at der risiko for at miste stemmeretten, hvis de flytter for tæt på valget, lyder det.

Ministeriet forklarer desuden, at fristen for at flytte er sat en uge før valget, så kommunernes medarbejdere kan nå at tilføje og fjerne borgere fra valglisterne manuelt.

Det er for at sikre, at der ikke er nogen borgere, som stemmer flere gange.

Ser man på statistikkerne de seneste år, udgør gruppen af vælgere, som bliver diskvalificeret på grund af flytning, 0,12 procent af den samlede stemmeberettigede befolkning, skriver DR.