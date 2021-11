På Fanø holder de vejret

De holder vejret på Fanø.

For valget betyder meget mere end hvem, der skal være ny borgmester efter Sofie Valbjørn (Å), der går af.

Det nye byråd skal nemlig bevise over for de 3.500 beboere, at de kan samarbejde og skabe resultater.

For fannikerne har de sidste fire år oplevet et byråd, der er blevet kaldt “dysfunktionelt”.

Starten var da også alt andet end udramatisk. Først gik Kristine Kaas Krogh ud i offentligheden og fortalte, at hun var den nye borgmester.