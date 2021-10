Sådan er kønsfordelingen i de forskellige partier

Tallene undrer ikke forsker

At det netop er Liberal Alliance og Enhedslisten, der indtager hver sin ende af listen overrasker ikke Ulrik Kjær, der er professor og kommunalforsker ved Syddansk Universitet.

Han påpeger, at forskellen på partiernes fokusområder har en afgørende betydning for, hvem der melder sig ind i partiet til at starte med.



- Nogle partier gør mere ud af de bløde værdier, og hvis man har fokus på køn og ligestilling i sit partiprogram, er der større chance for, at man også selv sørger for ligestilling blandt sine kandidater, siger han.

En anden mulig forklaring på, hvorfor kandidatlisten endnu ikke er i nærheden af en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, kan ifølge Ulrik Kjær findes i den fastlåste forestilling, der hersker i samfundet om kommunalpolitikere.

- Den fulde kønslige ligestilling har ikke ramt dansk kommunalpolitik, og ligestillingen har ikke flyttet sig de sidste 20-30 år. Mange kvinder tror, at de ikke kan stille op, fordi de har et billede af, at politik er noget for midaldrende mænd, og det appellerer ikke til den gængse moderne kvinde.

Ulrik Kjær fastslår, at det i sidste ende altid er den enkelte partiforening, der er ansvarlig for deres kandidatliste. Partierne kan derfor, hvis de vil, blive ved med at ændre listen indtil de har en ligelig kønsfordeling - hvis det vel at mærke har betydning for partiet.