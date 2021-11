Særligt ét emne optager de unge til valgdebat

Og iveren efter at deltage og blive klogere på kommunens politik er én af grundene til, at Campus Vejen afholdt valgdebatten for de unge. Det fortæller campusleder, Mikkel Hviid.

- Først og fremmest vil vi gerne have, at de unge stemmer til kommunalvalget, men vi vil også gerne øge deres indsigt i politik. Jeg håber, at de bliver afklaret omkring, hvem de eventuelt vil stemme på, men også at de bliver klogere på nogle af de spørgsmål, de har omkring Vejen Kommune fremadrettet, siger Mikkel Hviid.

Vigtigere end nogensinde

For Lærke Møller Pedersen er klimaet ét af de vigtigste, hvis ikke dét vigtigste, emne for hende, når hun i midten af november skal sætte sine første krydser til regions- og kommunalvalgene.

Hun mener ikke, at klimaet bliver prioriteret nok, og derfor er det vigtigt, at der sker noget på området.

- Man skal starte i det små, før man kan opnå noget i den store helhed. Det er bare vigtigere end nogensinde, at klimaet får en rolle i kommunalpolitikken. Det er så vigtigt, at der bliver sat fokus på det, siger hun.