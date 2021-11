Se listen: Disse kandidater er din kommune mest enig med

På trods af at medierne blæser "præsidentvalget" i Kolding op, og spidskandidater Eva Kjer Hansen og Villy Søvndal ofte får betydeligt mere medieomtale end de resterende kandidater i Kolding, så er der altså ikke nogle af dem, der ender på top tre i Kandidattesten.

Og det billede går faktisk igen i alle TV SYDs kommuner.

Det viser en foreløbig opgørelse over hvilke kandidater i hver kommune, der flest gange er dukket op i top tre, hos de brugere der har taget kandidattesten. Den er lavet i samarbejde med TV 2, TV 2-regionerne, en række dagblade og Megafon

Aabenraa er mest enig med Ester

I Aabenraa kommune er det Ester Esmarch, Kristendemokraterne (K), der har ligget i top tre flest gange.

- Jeg tænker, at min politik rammer ret godt, det folk gerne vil have. Så er det bare lige, om de også har modet til at stemme, efter det de faktisk ønsker sig, siger hun.

Og lige netop om en førsteplads på den foreløbige opgørelse er lig med, at man har et kanonvalg foran sig er svært at spå om.

- Jeg er bange for, at der er en del, der følger det parti, de plejer at stemme på, og Kristendemokraterne har ikke været stillet så stærkt op i Aabenraa de seneste valg, siger hun.

Tallet ud for hver kandidat viser, hvor mange gange vedkommende er placeret i top tre hos en bruger.