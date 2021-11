Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til dette års kommunalvalg og regionsrådsvalg, så kan kandidattesten hjælpe dig på vej.

Den består af 25 politiske spørgsmål, der er udarbejdet i et samarbejde mellem TV 2, TV 2-regionerne og en lang række lokale medier for at give dig den bedste og mest relevante kandidattest.

Tag testen her

Testen kan du bruge til at forberede dig på at stemme til valget. Den kan ikke fortælle dig, hvem du skal stemme på, men den kan hjælpe dig med at finde kandidater, der matcher med dine politiske holdninger. Og vi anbefaler, at du efter testen læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar.

Og har du taget testen én gang? Tag den igen, for der kan være kommet nye kandidater til.