Socialdemokrat melder socialdemokrater til politiet

Plakaterne var fjernet - og ikke af hvem som helst. Det viste sig nemlig at være partikammeraterne i nabokredsen. Og han kunne ikke gøre andet end at gå til politiet.

- Jeg har gjort det med blødende hjerte. Jeg har aldrig oplevet før, at man handler sådan i et parti, hvor vi snakker om ytringsfrihed, samarbejde og respekt for hinanden, siger Karsten Uno Petersen.