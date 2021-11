Socialdemokrat tager magten fra Lose

I Bent Hansens fodspor

- Jeg kommer til at være mere offensiv i forhold til den arbejdskraftmangel, vi har i sundhedsvæsenet. Det er uholdbart.

- Vi har talt alt for lang tid om det. Nu skal vi have styr på det til gavn for både medarbejdere i sundhedssektoren og patienter, slår Anders Kühnau fast.

Med posten som formand for Danske Regioner går Anders Kühnau i fodsporene på partifællen og nestoren Bent Hansen, der fra 2007 til 2018 var særdeles magtfuld formand for regionerne, indtil nu detroniserede Stephanie Lose tog over.

Bent Hansen sad i samme periode også som formand for Region Midtjylland. En post som Anders Kühnau altså overtog ved det seneste valg.

- Jeg har lært utrolig meget af Bent, og han har betydet rigtig meget for mig. Jeg tror da, at han også er glad i dag for, at jeg kan træde ind på formandsposten, siger Anders Kühnau.