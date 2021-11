Som i så mange andre kommuner er miljøet også et af hovedemnerne frem mod kommunalvalget i Horsens Kommune.

Kommunen ligger i den bagerste del af feltet, når det kommer til at benytte sig af vedvarende energi. Det er nemlig fire procent af Horsens Kommunes energiforbrug, der kommer fra vedvarende energikilder.

Til sammenligning kommer henholdsvis 38 og 15 procent af energien fra vedvarende energikilder i Billund og Esbjerg kommuner.

At man halter så langt efter, er ikke godt nok, hvis man spørger Radikale Venstres Niels Voetmann Jepsen.

- Det kan godt være, at gerne vil være grønne, men vi må nok erkende, at vi har et af de sorteste byråd i Danmark. Basal klimapolitik er vedvarende energi, siger han i TV SYDs valgdebat i Industrimuseet i Horsens.

Den kommentar er SF's Paw Amdisen enig i.

- Vi er nødt til at få vindmøller op, selvom det er noget, man kan føle sig generet af, hvis vi skal løse den her problemstilling. Vi kan ikke komme smertefrit igennem det her.

Dermed lægger SF'eren op til, at vindmøller som minimum skal på land. Det er byens nuværende borgmester dog ikke enig i.

- Der er ganske få steder, hvor det overhovedet er muligt at sætte vindmøller på land, så derfor skal de ud på vandet. Solcelleanlæg skal vi dog også have flere af, siger Peter Sørensen (Socialdemokratiet).