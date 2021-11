Stemmeliste fra 2009 endte i valgboks

Efter fejlen blev opdaget, printede Ribe Bibliotek en ny kandidatliste fra regionens hjemmeside til valget 2021.



Den liste havde de korrekte navne på såvel partiet som kandidater, men der var ikke anført valgforbund. Listen hang i stemmeboksen frem til klokken 17 og blev fredag erstattet af Regionens officielle opslag inden brevafstemningen gik i gang.

Blev gjort opmærksom på det af vælger

Formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen, Det Konservative Folkeparti (C), blev torsdag gjort opmærksom på fejlen på Ribe Bibliotek af en vælger.



- Jeg tænker, at det kan ikke være rigtigt. Jeg synes, det lyder meget mærkeligt, siger hun til TV SYD.

Hun besluttede sig for selv at undersøge sagen og kontakter Kommunaldirektøren i Esbjerg Kommune, Rikke Vestergaard, der samme dag sender et billede og forsikrer om, at der nu er styr på det. May-Britt Andrea sender det samme billede til borgeren, der havde kontaktet hende og forsikrer om, at alting nu er okay.

Efterfølgende hører May-Britt Andrea Andersen (C) dog fra nogle af hendes mands venner, at hun fortsat ikke er at finde på listen i stemmeboksen, hvor hendes navn ikke optræder.