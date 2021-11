Stemmesedlerne skal tælles om i Sønderborg Kommune

En valgklage i Sønderborg Kommune fører nu til, at stemmesedlerne fra kommunalvalget den 16. november skal tælles om.

Valgklagen kommer fra Det Konservative Folkeparti, og den har et enigt byråd imødekommet.

Fintællingen kommer dog ikke til at ændre det store på det endelige valgresultat. Det er i hvert fald, hvad forvaltningen i Sønderborg Kommune vurderer.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke skyldes mistanke om snyd eller fejl, som vil ændre det samlede valgresultat. Der bliver udelukkende tale om en fintælling for at sikre, at resultatet endte, som vi også nåede frem til i fintællingen dagen efter kommunalvalget, siger den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Kan blive en dyr omgang

Det er dog ikke helt billigt at lave en fintælling. I pressemeddelelsen fortæller kommunen, at den samlede udgift vurderes til at løbe op i omegnen af 350.000 kroner.

Opgaven kræver nemlig omkring 100 tællere, mens der skal bruges cirka 60 timer til opsætning og klargøring til fintællingen samt fragt af valgsedler frem og tilbage til Dybbøl-Hallen, hvor optællingen skal finde sted.

Det var ikke kun Konservative, der har indgivet en valgklage. Også byrådsmedlemmerne Peter Thomsen fra Venstre og Jan Rytkjær Callesen fra Dansk Folkeparti har begge ønsket en ny fintælling.

Da klagerne alene omhandler deres personlige stemmetal, har byrådet afvist valgklagerne. Det oplyser Sønderborg Kommune.

Fintællingen finder sted fredag den 26. november fra klokken 08:00 i Dybbøl-Hallen.