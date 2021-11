Stephanie Lose styrker greb om Region Syddanmark

Med fremgang på 6,8 procentpoint føjer hun tre pladser i regionsrådet til Venstres rækker. Samtlige partier har derfor indgået en aftale om en konstituering med hende.



Stephanie Lose har holdt pladsen i seks år, siden hun i 2015 overtog posten fra partifællen Carl Holst, der byttede formandsposten ud med Christiansborg.

Siden oprettelsen af regionerne i 2007 har det da også kun været Venstre, der har haft formandsposten i Syddanmark.

I 2017 blev SF valgets helt store overraskelse, da partiet kom buldrende med seks mandater med den tidligere partiformand og udenrigsminister Villy Søvndal som frontløber.

Siden har Villy Søvndal i stedet rettet blikket imod kommunalvalg i Kolding, hvor det til tirsdagens kommunalvalg var hans ambition at blive Koldings nye borgmester. Det lykkedes ikke for Søvndal at blive borgmester.

SF og DF mister mandater

Det lader ikke til, at SF har kunne fastholde vælgernes begejstring i Region Syddanmark efter Søvndals afsked. Partiet mister fire af deres i alt seks mandater.

Dansk Folkeparti mister også fire mandater ved tirsdagens valg.

Til regionalvalget i 2017 fik Stephanie Lose 89.583 personlige stemmer. Alligevel er Stephanie Lose først efterfølgende blevet et landskendt navn, efter hun er blevet formand for Danske Regioner og næstformand i Venstre.

Selv om Socialdemokratiet satte sig på fire ud af fem formandsposter i de fem regioner i 2017, blev det Stephanie Lose, der løb med den profilerede formandspost for Danske Regioner.

Det skete, fordi De Radikale valgte at pege på Venstre-kvinden efter flere dages forhandlinger, hvor daværende formand for Hovedstaden, Sophie Hæstrup Andersen (S) og daværende formand for Midtjylland, Ulla Astman (S), begge kandiderede om posten.