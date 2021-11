Stephanie Storbank er ny borgmester i Billund

- Lige nu er jeg bare glad, stolt og enormt taknemlig over den tillid, borgerne har vist mig. Jeg kan ikke undgå at stå med en ærefrygt over den opgave, som ligger foran mig. Men Ib Kristensen har klædt mig ret godt på, så jeg er sikker på, at jeg kan løfte den opgave, siger Stephanie Storbank.

Hun glæder sig over, at Venstre er gået frem og kalder det kulminationen på mange ugers arbejde.

Ved sidste kommunalvalg i 2017 lavede Venstre konstituering med Dansk Folkeparti, men denne gang har Venstre altså indgået konstituering med Socialdemokratiet. Derudover har de inviteret Konservative til en snak i morgen.

- Det skal ses i lyset af, at vi har et godt samarbejde og vi står stærkt sammen, når vi begge er så store, siger Stephanie Storbank.

I morgen mødes parterne igen for at fordele udvalgsformandsposter og politiske pejlemærker.

Stephanie Storbank blev valgt ind i Billund byråd i 2017, hvor hun fik 307 personlige stemmer. Hun har siden også været formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund.