Supersøndag med masser af kommunalvalg på TV 2 og TV SYD

Efter model fra det succesrige Valgfolkemøde, som TV 2 og TV 2 Regionerne gennemførte op til folketingsvalget i 2019, er der på TV 2 og TV 2 NEWS søndag fokus på valgkampen to dage før krydset skal sættes.

TV SYDs nyheder er søndag aften udvidet som en del af Supersøndag.

TV SYD sender klokken 19.50

TV SYD sender korte valgnyheder klokken 18.05 og hovedudsendelsen er rykket fra 19.30 til klokken 19.50 og udvidet til 40 minutter med en lang række indslag om valgkampen set fra Syd-og Sønderjylland.

Søndag åbner TV 2 sit valgstudie i Odense allerede to dage inden valget. Her byder værterne Cecilie Beck og Troels Mylenberg samt politisk redaktør Hans Redder velkommen fra et studie, der er hævet over den ikoniske midtergang på TV 2på Kvægtorvet i Odense.

TV 2 og NEWS har reportere flere steder i landet, og Supersøndag fortæller hen over eftermiddagen om nogle af valgkampens vigtigste og mest spændende historier sammen med valgets hovedpersoner.