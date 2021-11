Thulesen Dahl klar til at diskutere sin formandspost efter det der ligner et katastrofevalg

Det ser ud til at blive et katastrofalt kommunalvalg for Dansk Folkeparti, der ryger ud af en række byråd, og det betyder, at også hans formandspost bliver en del af evalueringen.

Det erkender formand Kristian Thulesen Dahl.

- Ja, det er klart. Vi kommer til at diskutere alt. Og intet er helligt, siger han.

Dansk Folkeparti ryger ud af en række byråd i eksempelvis Tønder, Rebild, Struer, Langeland og Lemvig.

I Sønderjylland, som er partiets hjerteland, ser det slemt ud.

- Min ambition har været, at vi er et landsdækkende kommunalparti. Der er nogle kommuner, vi ryger ud af, som gør rigtig ondt.

- Det siger mig, at vi lige nu ikke har den direkte forbindelse til vælgerhavet, og det er dybt problematisk, når man har den situation som et parti, siger han.

På spørgsmålet om han er den rette formand efter sådan en lussing, svarer han:

- Når man tager en grundig evaluering, så er det en grundig evaluering, og der er man internt i partiet velkommen til at rejse alle ting, i forhold hvordan vi kommer videre.

Foreløbig tyder det på omtrent en halvering for Dansk Folkeparti, der også havde et mere end elendigt folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

De dårlige valg lagde kimen til flere personsager, som stadig martrer partiet. Det har åbnet for spørgsmålet om, hvorvidt Thulesen Dahl er den rette leder.