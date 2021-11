Kommunalvalget i Kolding Kommune har fået betegnelsen 'præsidentvalg' af flere iagttagere. De to tidligere ministre, SFs Villy Søvndal og Venstres Eva Kjer Hansen, stiller hver især op til det koldingensiske byråd - og begge med ambitioner om at indtage den borgmesterstol, som Jørn Pedersen (V) under alle omstændigheder forlader til nytår.

En ny Megafon-måling foretaget for TV SYD og JydskeVestkysten om hvem vælgerne foretrækker som borgmester viser i dag dødt løb. Begge kandidater foretrækkes af 18 procent af de adspurgte.

Den tredje borgmesterkandidat, Birgitte Grunnet (A), foretrækkes af 11 procent af de adspurgte.

Du kan se Villy Søvndal, Eva Kjer Hansen, Birgitte Grunnet og flere af de andre spidskandidater i debat i aften på TV SYD+ og TV SYD Play fra 19.55.

Der er optakt i vores nyheder 19.30.