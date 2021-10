Tre gange Kley i lygtepælene

Men nu er det altså hans eget portræt, der hænger i lygtepælene og hans egen dagsorden, der er i fokus.

- Jeg har aldrig været med på valgnatten før, så det glæder jeg mig enormt meget til, siger Hans Fedder Kley.

Ligeledes er det også første gang at Katharina Kley, der er 18 år gammel, stiller op som kandidat til et kommunalvalg.

De anerkender begge to, at de nok er blevet påvirket lidt hjemmefra, men mener ikke, at det udelukkende er fordi, at deres far er kandidat for Slesvigsk Parti, at de selv er endt på deres kandidatliste.

De har altid interesseret sig for, hvad der rører sig i lokalsamfundet, og dét er deres største motivation.

Tre mand stærk

Når man er tre familiemedlemmer, der stiller op for det samme parti, til det samme kommunalvalg, så kan man ikke undgå, at det også kommer til at fylde meget i hjemmet.

- Nogle gange kan aftensmaden godt minde lidt om et bestyrelsesmøde, siger sønnen, Hans Fedder Kley.

Men det er faktisk ikke så langt fra, hvordan det plejer at være hos familien Kley, hvor lokalsamfundet og politik generelt altid har fyldt meget ved aftensmadsbordet.