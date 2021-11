Valgprognose: Venstre holder skansen, selvom Socialdemokratiet vinder en borgmesterpost mere

Ugebrevet Mandag Morgen offentliggør lørdag en helt nyudviklet valgprognose fra to af landets førende valgforskere, professor Kasper Møller Hansen og lektor Martin Vinæs. Valgprognose forsøger at forudse, hvordan vælgerne vil stemme til kommunalvalget i hver enkelt af landets 98 kommuner.



Den nye prognose bygger på en model, som de to valgforskere har udviklet – den såkaldte Valvindsprognose.

Modellen vurderer både, hvordan de nationale politiske vinde påvirker valgene i de enkelte kommuner og tager også højde for en række lokale forhold som for eksempel den såkaldte borgmestereffekt. I alt seks forskellige faktorer indgår i modellen.

Ifølge prognosen sker der ikke de store udsving i de 14 kommuner, hvor TV SYD dækker valget.

Skift i Haderslev, Tønder og på Fanø

Socialdemokratiet erobrer borgmesterposten i Haderslev fra Venstre, mens Venstre til gengæld overtager lederskabet på Fanø.



Ifølge prognosen vil Henrik Frandsen fra Tønder Listen vinde kampen om borgmesterposten i Tønder Kommune.

Samlet set ser valget ikke ud til at skifte partifarven ud på særlig mange af landets 98 borgmestre. For valget flytter ikke mange stemmer fra rød til blå blok, da De Konservatives fremgang i høj grad sker på bekostning af Dansk Folkeparti og Venstre.

Socialdemokratiet står til at få stort set samme valgresultat som for fire år siden. Venstre går lidt tilbage men vil næppe komme til at miste mange borgmesterposter, forudser Kasper Møller Hansen.

- Venstres tilbagegang bliver umiddelbart mindre, end man skulle have forventet. Men Venstre er også et stærkt borgmesterparti, og det betyder virkelig meget i den enkelte kommune. Selv når De Konservative går frem, påvirker det nok ikke ret meget, hvem der bliver borgmester i de kommuner, hvor Venstre har borgmesterposten, siger Kasper Møller Hansen til Mandag Morgen.

Ved det seneste kommunalvalg satte prognosen fra Ugebrevet Mandag Morgen de rigtige navne på 81 af de 98 borgmestre, der endte med kæderne.

Du kan se Mandags morgens prognoser for de enkelte kommuner her