Venstre blev størst i Kolding - alligevel er de ikke med i samarbejde

For Villy Søvndal er handlingen ikke trist, men en aftale, som er det bedste.

- Det vi gjorde for Kolding i går var ikke trist for Kolding, tværtimod. Vi har lavet en aftale, der rækker hen over midten, og vi har i øvrigt også inviteret Venstre og Dansk Folkeparti, siger han.

Villy Søvndal fortæller til TV SYD, at aftalen gør, at SF får nogle af de udvalgsposter, som de gerne ville have, og da muligheden for at lave et samarbejde bød sig, tog de teten.