1. viceborgmester og gruppeformand trækker sig

På sin side på Facebook har Søren Laulund ifølge JydskeVestkysten skrevet, at han stopper, fordi han ønsker at være den bedste udgave af sig selv.

Det sker efter, at Søren Laulund onsdag oplyste, at han trækker sig som gruppeformand og spidskandidat til kommunalvalget i 2025. Det skriver Socialdemokratiet i kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg kan ikke længere gå på kompromis med mig selv for at finde løsninger, da det påvirker mine værdier og mit omdømme i så væsentlig grad, at jeg ikke længere kan stå på mål for det. Jeg ser min beslutning til gavn for alle omkring mig - min nærmeste familie som nybagt bedstefar, min hovedbeskæftigelse, de politiske samarbejdspartnere og mit parti, Socialdemokratiet.

Vederlagssag har været afgørende

Årsagen til, at Søren Laulund nu trækker sig, er en såkaldt vederlagssag i Varde Kommune, hvor det har vist sig, at der siden kommunalreformen er udbetalt ulovlige vederlag til 2. viceborgmesteren under borgmesterens og 1. viceborgmesterens sammenfaldende ferier.

TV SYD forsøger at indhente en kommentar fra Søren Laulund.