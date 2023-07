11-årig skal danse til verdensmesterskab

Men på danseskolen voksede hans selvtillid, og efter fire år er han nu så dygtig, at han sammen med sit dansehold 20fourseven er udtaget til verdensmesterskabet 2023 i England til august.

I takt med at både talent og selvtillid er vokset, har drømmen om selv at blive danselærer ligeledes taget form. Både fordi den nu 11-årige Juan gerne vil give sit talent videre til andre børn og unge, men særligt har han et ønske om at skabe et fællesskab for andre, der ligesom han selv har haft det svært.

- Dansen er en smuk ting, og for børn, der har det svært, kan de puste ud, lade deres tanker flyve væk og udtrykke deres følelser gennem dansen, siger han.