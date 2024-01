14-årig går i SOSU-skole for børn og hjælper de ældre på plejehjemmet

I Varde Kommune har man ellers været godt med med hensyn til at skaffe SOSU-medarbejdere. Men sidste år - 2023 - blev man ramt af den udvikling, mange kommuner må kæmpe med. Man ønskede i alt 88 SOSU-medarbejdere, men fik kun 63.

- Det her arbejde med Health Care Academy er rettidig omhu, siger borgmester Mads Sørensen.

Hej Buster

Det er meningen, at der skal være to fritidsjobbere på hvert plejehjem i kommunen. De ansatte er glade for Buster.

- Han kan jo gøre meget af det, vi simpelthen ikke selv kan nå i hverdagen. Nemlig at sætte sig roligt ned sammen med beboerne. Det er også skønt at se beboerne live op, når han kommer. De vinker og siger "hej Buster", fortæller aktivitetsmedarbejder Conni Thiim.

Her på afdelingen er en kvindelig beboer så glad for ham, at hun mener, at han er hendes søsters søn. Men det er Buster nu kun lidt stolt af.

- Det er dejligt at mærke, at jeg gør en forskel, siger han.