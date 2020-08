18 nye kunstværker indviet i Varde

18 værker af danske og internationale kunstnere kan fra i dag lørdag opleves forskellige steder i Varde midtby og i Varde Garten.

Forhåbningen er, at værkerne skal udbygge interessen for kunst for borgerne i kommunen, øge antallet af besøg og brande Varde Kommune i forhold til bosætning, fremgår det af et referat fra det seneste møde i udvalget for kultur og fritid i Varde Kommune.

- Varde skal være Danmarks førende kunstby. Det er ikke så normalt med så højt mål i en vestjysk provinsby, men med bidrag fra Poul Erik Bech Fonden kan markedsføre os positivt som kulturby, siger borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V).

Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Ikke en mulighed uden Poul Erik Bech Fonden

Det er Poul Erik Bech Fonden, der har købt kunstværkerne, og det er netop Poul Erik Bechs bidrag, der gør ambitionerne om at blive førende kunstby til en mulighed.

Varde Kommune har i 2020 kun sat 339 kroner af per indbygger til kultur. Af TV SYDs 14 kommuner, er beløbet i Varde Kommune det næstlaveste. Kun Hedensted Kommune bruger færre penge. Her er 184 kroner per indbygger afsat til kultur i 2020.

Så meget bruger kommunerne på kultur I 2020 bruger kommunerne følgende beløb per indbygger på kultur: Hedensted Kommune: 184 Varde Kommune: 339 Vejen Kommune: 346 Tønder Kommune: 424 Vejle Kommune: 429 Aabenraa Kommune: 433 Billund Kommune: 452 Sønderborg Kommune: 462 Fanø Kommune: 474 Haderslev Kommune: 597 Kolding Kommune: 676 Horsens Kommune: 760 Esbjerg Kommune: 768 Fredericia Kommune: 818 Kilde: Social- og Indenrigsministeriet Se mere

Derfor indrømmer Erik Buhl (V) gerne, at den høje ambition ikke ville være en realitet uden Poul Erik Bech Fonden.

- Uden hans medvirken havde det ikke været muligt at købe de 18 nye værker. Vi er dybt taknemmelige for, at han vil gøre så stor en forskel for lokalområdet, for ellers kunne vi ikke realisere vores høje ambitioner inden for det kommunale budget siger borgmesteren.

Poul Erik Bech foran et af de nye kunstværker. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Flere penge til vedligehold

Varde Kommune står for udgiften til opstilling og vedligehold. En post, der for vedligehold af samtlige kunstværker i kommunen er afsat 152.000 kroner til årligt.

Den pulje forventes ikke at være tilstrækkelig på grund af de mange nye skulpturer. Derfor har udvalget for kultur og fritid vedtaget, at beløbet stiger med 10.000 kroner for hvert værk, kommunen har sagt ja til.

Udvalget forventer, at udgiften til opsætning af skulpturerne vil være på cirka 5.000 - 15.000 kroner per skulptur.