20 millioner kroner sender teater og musikhus tættere på virkelighed

Den nye kulturelle institution skal placeres i Kulturspinderiet midt i Varde, hvor der i forvejen ligger Smedeværkstedet, Musik og Billedskolen og MusicalTalentSkolen, der åbnede sidste år i august.

- Det er en fantastisk dejlig nyhed, at A.P. Møller Fonden vælger at støtte projektet, som sender os et kæmpestort skridt videre i arbejdet med at etablere et teater- og musikhus, siger Formand for 7-kanten, Jan Wessel Rasmussen.



Det store millionbeløb betyder ifølge kommunen, at man nu kan begynde forberedelserne til Varde Teater og Musikhuset, hvor der skal udskrives en arkitektkonkurrence på projektet.