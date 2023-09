2600 soldater øver sig i at forsvare sig bedre mod droner

Derfor bliver der ved årets øvelse lagt ekstra meget vægt på, at soldater og køretøjer bliver svære at få øje på i terrænet. Samtidig skal soldaterne øve sig på at flytte sig hurtigt til nye stillinger.

- Det er en del af den omstilling, vi lige nu er i gang med i Hæren, hvor vi, på grund af krigen i Ukraine, er begyndt at øve mere på egentlige kampoperationer, siger Anders Berg Olesen.

Kan blive alvor

Krigen i Ukraine har også indflydelse på den tilgang, som soldaterne har til årets store øvelse. Det fortæller Seniorsergent Johnny fra Jydske Dragonregiment, der er en af de 2600 soldater, der er med.

- Det er noget, man tænker rigtig meget over. Vi står i en situation, hvor det kan gå hen og blive alvor fra dag til dag. Det betyder noget, for den måde vi går til opgaven på, at vi sørger for, at det hele bliver perfekt, siger Johnny, der af hensyn til sikkerhed ikke ønsker sit efternavn frem.